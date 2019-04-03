Google установила минимальную зарплату для наемных работников

Вашингтон, 3 апреля. Корпорация Google обязала кадровые компании установить для работающих по контракту наемных работников и временных сотрудников минимальную зарплату на уровне 15 долларов в час. Об этом во вторник сообщило агентство Associated Press.

Помимо минимальной суммы оплаты труда корпорация также требует, чтобы подрядчики предоставляли работникам по контракту и временным сотрудникам медицинскую поддержку. Работникам кадровых компаний, с которыми заключен контракт, работодатель также будет обязан предоставить оплачиваемый 12-недельный отпуск по уходу за ребенком в случае необходимости. Кроме того, они смогут рассчитывать на субсидию на прохождение курсов по повышению квалификации в пять тысяч долларов.

Новые требования к размеру оплаты труда вступят в силу до января 2020 года. Прочие изменения кадровые компании должны будут ввести до января 2022 года. Издание отмечает, что точное количество сотрудников Google, которые не входят в штат компании на постоянной основе, неизвестно.

Ранее Европейская комиссия оштрафовала Google на 1,7 миллиарда долларов за нарушения законов о конкуренции и злоупотребление доминирующим положением на рынке онлайн-рекламы, сообщает Газета.ru. Еврокомиссары установили, что корпорация заключала с рекламодателями эксклюзивные соглашения, запрещая им использовать поисковые результаты конкурентов. Основанием для штрафа стало требование Google к сторонним сайтам, которые хотели добавить к себе окошко поисковика.