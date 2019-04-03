Чижов объяснил, чем обернется присоединение Северной Македонии к НАТО

Москва, 3 апреля. Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов заявил, что присоединение Северной Македонии к НАТО дестабилизирует ситуацию на Балканах.

По его словам, смена названия страны с Македонии на Северную Македония был проделана, чтобы подтянуть ее в НАТО.

«Страну за уши тянут в альянс. Это негативно сказывается на европейской безопасности и стабильности в Балканском регионе», — заявил Чижов в интервью «Известиям».

Дипломат напомнил, что процедура переименования Македонии проходила с нарушениями. По его словам, результаты референдума были признаны недействительными, кроме того смена названия прошла вопреки мнению президента.

Напомним, что в 2018 году главы Греции и Македонии подписали Преспанское соглашение. Оно предусматривало переименование страны в Республику Северная Македония. Из-за того, что страна носила название Македония, Греция блокировала ее принятие в НАТО. В начале январе парламент Македонии одобрил внесение поправок в конституцию, соглашение было ратифицировано парламентом Греции 25 января.

В НАТО заявили, что Северная Македония может стать членом альянса весной 2020 года, сообщает «Газета.ru».

Источник ТАСС сообщил, что в настоящий момент необходимо, чтобы все члены Североатлантического альянса утвердили протокол о вступлении Македонии в организацию. Он подчеркнул, что этот процесс займет примерно год.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Северная Македония «заплатит» утратой суверенной внешней политики за вступление в НАТО. Она подчеркнула, что вопрос выгоды Скопье от членства в Североатлантическом альянсе остается открытым.