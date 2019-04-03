В ПФР объяснили, чем заменят бумажный СНИЛС

Москва, 3 апреля. Гражданам РФ перестали выдавать и обменивать бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования с номером индивидуального лицевого счета (СНИЛС), сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).

«Вместо страхового свидетельства, зеленой карточки ПФР, зарегистрированным и застрахованным лицам теперь просто открывается СНИЛС», — отметили в ПФР.

Вся информация теперь будет храниться в электронном виде. Соответствующие государственные органы будут открывать страховой номер индивидуального лицевого счета для зарегистрированных или застрахованных граждан, по которому они смогут получать все необходимые услуги.

В пенсионном фонде отметили, что в клиентской службе или управлении ПФР при необходимости можно получить справку со СНИЛС и прочей информацией, которую раньше указывали на страховом свидетельстве. Данные также будут доступны в личном кабинете на интернет-сайте ПФР и через приложение фонда для мобильных устройств.

Новый формат регистрации в системе обязательного пенсионного страхования не приведет к изменению формирования гражданином пенсионных прав, уточнили в ПФР.

Ранее Газета.ru сообщила, что глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил о необходимости введения единого идентификатора личности в России, который будет привязан ко всем документам гражданина. По мнению депутата, в настоящее время у человека имеется «куча документов», которые приходится предъявлять. Среди них он выделил СНИЛС, свидетельство о рождении, паспорт, студенческий билет и водительское удостоверение.