Экс-депутат Рады потребовала отправить Зеленского в тюрьму за русский язык

Киев, 3 апреля. Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион призвала посадить в тюрьму кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского за использование русского языка. Заявление прозвучало в эфире украинского телевидения, отрывок выступления бывшего парламентария опубликовал один из пользователей сервиса Twitter.

Фарион возмутило то, что Зеленский обратился с благодарственной речью к избирателям на русском языке. Экс-депутат говорила о шоумене в среднем роде, заявляя, что не понимает его слов. Фарион сказала, что Зеленский живет в украинском государстве и призвала посадить его в тюрьму.

«Его за решетку надо уже сажать сегодня, не допуская до второго тура! Оно насилует язык на глазах у всей страны», — заявила экс-депутат.

Телеведущая попыталась возразить Фарион, напомнив о проголосовавших за Зеленского гражданах Украины. Но экс-депутат ответила, что поддержавшим шоумена избирателям объявляется «серьезная война», в которой должны победить «свободные и самодостаточные украинцы», сообщает РИА Новости.

Голосование на президентских выборах прошло на Украине 31 марта. По данным ЦИК страны, никто из кандидатов не заручился поддержкой необходимого для победы в первом туре количества избирателей. Шоумен Владимир Зеленский набрал более 30% голосов, действующий глава государства Петр Порошенко получил поддержку 16% избирателей, сообщает Газета.ru. Оба кандидата прошли во второй тур президентских выборов, который пройдет на Украине 21 апреля.