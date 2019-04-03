В США задержан предполагаемый убийца рэпера Nipsey Hussle

Лос-Анджелес, 3 апреля. Американские стражи порядка задержали подозреваемого в убийстве рэпера Nipsey Hussle.

В пресс-службе полиции Лос-Анджелеса говорится, что предполагаемый убийца по имени Эрик Холден находится под стражей.

Напомним, что 33-летний Эрмиас Асгхед, более известный как Nipsey Hussle, был убит 31 марта рядом со своим магазином одежды в Лос-Анджелесе. По словам источников издания TMZ, рэпер вступил в конфликт с нападавшим. Он якобы спросил у него не является ли тот, осведомителем полицейских. Американские СМИ писали, что ранее рэпер якобы был связан с одной из городских преступных группировок, однако позже перестал поддерживать контакты с ее членами.

В понедельник, 1 апреля, поклонники музыканта собрались в южной части города, чтобы почтить его память. Во время мероприятия возникла давка, пострадали 19 человек, сообщает «Газета.ru»

В марте в Британии скончался вокалист группы The Prodigy Кит Флинт. По данным полиции, смерть музыканта была ненасильственной. Он умер в своем доме в Эссексе. Ранее в Британии погибли в автокатастрофе члены рок-группы Her’s. Они разбились по пути на выступление. Вместе с ними погиб менеджер коллектива, сообщают «Известия».

Отметим, что 3 февраля в ижевском клубе скончался российский рэп-исполнитель Децл. Ему стало плохо после концерта. Позже стало известно, что Децл имел врожденное заболевание сердца — гипертрофическую кардиомиопатию. Об этом рассказал журналистам отец музыканта Александр Толмацкий.