Трамп ошибся с местом рождения своего отца

Вашингтон, 3 апреля. Американский президент Дональд Трамп ошибся, говоря о родине своего отца. Как сообщает The Washington Post, американский лидер перепутал место рождения Фреда Трампа, назвав вместо США Германию.

«Мой отец немец. Он был немцем и родился в замечательнейшем месте в Германии, поэтому я испытываю прекрасные чувства к Германии», — заявил Дональд Трамп.

При этом в открытых источниках сообщается, что отец американского президента Фред Трамп родился в Нью-Йорке в 1905 году. Он был из семьи баварских эмигрантов, которые общались дома исключительно на немецком. Дед Дональда Трампа эмигрировал в США из немецкого Кальштадта. По данным американских журналистов, его выслали из страны за незаконную миграцию.

Ранее американский президент назвал генерального директора корпорации Apple Тима Кука Тимом Эпплом. Курьез произошел на заседании консультативного совета по кадровой политике. Позже Дональд Трамп заявил, что не перепутал фамилию главы Apple, а попытался «сэкономить время и слова», сообщают «Известия».

Отметим, что несколько чиновников администрации президента США рассказали о проблемах американского президента с географией. Как пишет издание Politico, американский лидер часто пытался позвонить лидерам других стран, не учитывая разницу в часовых поясах Также чиновники рассказали, что однажды Трамп ошибся в названии страны, назвав Непал Ниплом.

Как сообщает «Газета.ru», во время встречи с королевой Великобритании Елизаветой II американский президент ошибся, не позволив ей пройти впереди себя.