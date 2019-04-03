Осужденному в США за кибермошенничество россиянину Селезневу отказали в апелляции

Вашингтон, 3 апреля. Американский суд ответил отказом на апелляцию приговоренного в США к 27 годам лишения свободы за кибермошенничество россиянина Романа Селезнева, сообщил его адвокат Игорь Литвак.

«К сожалению, Роману отказали по всем пунктам поданной апелляции, поскольку посчитали, что суд низшей инстанции не совершил никаких нарушений. Теперь можно надеяться лишь на помилование со стороны президента США или обжалование приговора в Верховном суде», — рассказал Литвак в интервью газете «Известия».

Адвокат отметил, что Верховный суд США принимает к сведению лишь незначительное количество жалоб.

По словам защитника, права Селезнева в американской тюрьме сильно ограничены, и он надеется на перевод в другое пенитенциарное учреждение. Литвак подчеркнул, что после жалобы Селезнева российским дипломатам на условия содержания, администрация тюрьмы угрожала поместить его в карцер.

В феврале россиянин жаловался, что руководство тюрьмы в городе Батнер, штат Северная Каролина, применяет необоснованно жесткие режимные ограничения. Селезнев сообщал, что, несмотря на проблемы со здоровьем, ему отказывают в комплексном медицинском обследовании.

Суд над Романом Селезневым прошел в штате Вашингтон, коллегия присяжных в августе 2016 года признала россиянина виновным по пяти статьям и 38 преступным эпизодам. Селезнева приговорили к беспрецедентно большому для подобных обвинений в США сроку — 27 годам лишения свободы.

Процесс получил огласку из-за обстоятельств задержания Селезнева. Агенты секретной службы США схватили россиянина на Мальдивских островах и вывезли в Соединенные Штаты. В МИД России назвали действия американской стороны нарушением норм международного права и похищением гражданина РФ.