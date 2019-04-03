США и Литва подписали план оборонного сотрудничества до 2024 года

Вашингтон, 3 апреля. Пресс-служба Пентагона заявила, что США и Литва подписали план военного сотрудничества, соглашение рассчитано до 2024 года.

В документе прописано проведение совместных учений, а также обмен делегациями военных между двумя странами. Вашингтон и Вильнюс будут сотрудничать в области «сдерживания и безопасности в регионе Балтийского моря». В пресс-службе Пентагона заявили, что Штаты выделили около 80 млн долларов на оборонную безопасность Литвы. Эти средства поступали с 2014 года. При этом власти Литвы закупили оборонную продукцию США на 200 млн долларов.

Отметим, что литовские военные строят военный полигон у российской границы на деньги Европейской инициативы Вашингтона. На нем планируется готовить кадры для военно-воздушных сил, также пилоты будут отрабатывать удары по наземным целям. Возведение полигона стартовало в 2017 году.

Напомним, что члены НАТО планируют вложить 260 млн долларов в строительство военной инфраструктуры в Польше для сил США. Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что денежные средства будут потрачены на строительство военных объектов для складирования и ремонта военной техники. НАТО планирует обновить порты, через которые будет приниматься военная техника для переброски сил североатлантического альянса на европейской территории.

Ранее в НАТО заявили, что альянс проведет совместные учения в Черном море с участием кораблей Грузии и Украины. Столтенберг напомнил, что страны альянса с 2018 года увеличили продолжительность военного присутствия в Черном море, сообщает RT.