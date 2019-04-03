Посол США при НАТО заявила о необходимости сдерживания России в Черном море

Вашингтон, 3 апреля. США и страны-члены НАТО должны иметь возможность противостоять России в Черном море, завила постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон.

«Недопустимо, что украинских моряков удерживают в тюрьме в Москве. Мы должны убедиться, что у нас есть возможность сдерживать агрессию России», — заявила Хатчисон на брифинге в преддверии министерской встречи НАТО.

По словам политика, во время встречи будет обсуждаться вопрос «нарушения Россией» Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). При этом она подчеркнула, что США «должны быть способны подстроить военный потенциал под сдерживание нарушающих договор ракеты».

Ранее Хатчисон сообщала, что на министерской встрече НАТО, которая пройдет с 3 по 4 апреля в Вашингтоне, будет обсуждаться намерение НАТО обеспечить безопасность для судов Украины, которые проходят через Керченский пролив в Черном море. Также, по ее словам, члены Североатлантического альянса выступают за расширение масштабов воздушной разведки в регионе Черного моря.

Корабли военно-морских сил Украины «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» 25 ноября вторглись в территориальные воды России, нарушив госграницу, и игнорировали законные требования российских пограничников остановиться и прекратить опасные маневры, передает телеканал «360». По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По решению суда все 24 украинских военнослужащих были арестованы. На кораблях ВМСУ был обнаружен целый арсенал оружия, а координировали провокацию сотрудники Службы безопасности Украины.

Инцидент в Керченском проливе стал поводом для США, Канады, стран Евросоюза, Австралии и Украины ввести против России ряд новых санкций.

Отметим, в конце марта украинский олигарх Игорь Коломойский в интервью изданию УНИАН назвал инцидент в Керченском проливе провокацией президента страны Петра Порошенко. Он подчеркнул, что «ничего русские там не сделали».