ЕС предложит Мэй длительную отсрочку Brexit

Лондон, 3 апреля. Евросоюз намерен предложить премьер-министру Великобритании Терезе Мэй длительную отсрочку Brexit в обмен на соблюдение строгих условий, в том числе проведение выборов в Европейский парламент в мае. Об этом во вторник сообщила Financial Times.

По данным газеты, в Брюсселе рассматривают варианты Brexit, при котором выход Великобритании из ЕС будет перенесен на январь или апрель следующего года.

«Если мы движемся к реализации сценария без сделки, тогда мы могли бы предложить продление на один год», — цитирует одного из высокопоставленных Евросоюза издание.

Премьер-министр Великобритании заявила в понедельник о необходимости новой отсрочки выхода страны из ЕС, сообщила Газета.ru. Глава правительства отметила, что сценарий Brexit со сделкой будет «наилучшим решением». По ее словам, для разрешения разразившегося в Великобритании политического кризиса нужны скоординированные действия всех партий.

Ранее стало известно, что из-за разногласий по условиям выхода страны из Европейского союза в отставку уйдет ряд членов британского правительства. По данным СМИ, некоторые поддерживающие Brexit члены кабинета министров собираются подать в отставку, если премьер-министр выступит за сохранение Британии в едином таможенном союзе с ЕС, либо выскажется в поддержку участия страны в майских выборах в Европейский парламент. По меньшей мере шесть британских министров, которые выступают за сохранение страны в составе Евросоюза, уволятся, если премьер поддержит «жесткий» вариант Brexit.