Составлен рейтинг самых креативных и инновационных городов России

Москва, 3 апреля. Эксперты составили рейтинг креативного и инновационного развития российских городов. Первую строчку с лучшими показателями заняла Москва, говорится в исследовании PwC в России и фонда Calvert 22.

Эксперты проанализировали более 200 индикаторов креативного и инновационного развития 20 российских городов. Пять базовых блоков — город, люди, бизнес, власть и бренды — характеризуют состояние городской инфраструктуры, человеческого капитала, бизнес-среды, городской политики, имиджа города и т.д.

Первой в рейтинге, ожидаемо, стала российская столица. На второй строчке расположилась еще одна столица — Санкт-Петербург, «бронза» ушла Казани.

В десятку креативных городов также вошли: Екатеринбург, Владивосток, Новосибирск, Тюмень, Краснодар, Калининград, Великий Новгород.

В топ-20: Пермь, Красноярск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Воронеж, Самара, Уфа, Ульяновск, Челябинск и Омск.

Авторы исследования обратили внимание на то, что нормализация показателей относительно размера каждого города привела к неожиданным результатам. Так, передает РИА Новости, Тюмень, Челябинск, Красноярск, Новосибирск обогнали Москву по благосостоянию креативного класса относительно работников других индустрий. А Новосибирск стал лидером по научно-исследовательским компетенциям города.

Как сообщал ранее Ридус, по результатам опроса двух тысяч иностранных туристов из десяти стран мира Москва заняла 10-е место в рейтинге городов мечты. Первые пять мест в рейтинге заняли Рим, Вена, Афины, Барселона и Париж. Под понятием «город мечты» подразумевается то место, которое хотелось бы посетить с туристической целью, но не один раз, а с периодичностью примерно раз в три года.

По данным сервиса Numbeo, Нижний Новгород оказался лучшим российским городом по уровню жизни. Он занял 109-е место в соответствующем рейтинге городов мира, передавал News.ru. В тop-220 также вошли еще четыре российских города: Петербург, Москва, Екатеринбург и Новосибирск.