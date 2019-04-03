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Протестующих в Венесуэле обстреляли с вертолета

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Протестующих в Венесуэле обстреляли с вертолета

Каракас, 3 апреля. Неизвестные открыли стрельбу с борта вертолета по участникам акции протеста в городе Кабимас в венесуэльском штате Сулия во вторник вечером. Об этом в соцсети Twitter сообщил телеканал VPI.

На размещенной в микроблоге короткой любительской видеозаписи видно, что над Кабимасом проносится вертолет. С его борта, предположительно, ведется огонь, люди на улице пытаются спрятаться от стреляющих. Сведений о пострадавших или погибших нет.

Политический кризис в Венесуэле разгорелся в январе текущего года, когда глава парламента Хуан Гуайдо объявил себя «исполняющим обязанности президента». Оппозиционера признали Соединенные Штаты и их ближайшие союзники. Россия считает легитимным главой государства избранного президента страны Николаса Мадуро.

С конца марта в ряде городов Венесуэлы, включая Каракас, происходят вызванные отсутствием электро- и водоснабжения протесты. Николас Мадуро заявил о введении норм потребления электроэнергии в Венесуэле, сообщает Газета.ru. Ограничения будут действовать 30 дней, уточнил президент страны.

Автор: Виталий Малясев
Источник: Twitter
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