Протестующих в Венесуэле обстреляли с вертолета

Каракас, 3 апреля. Неизвестные открыли стрельбу с борта вертолета по участникам акции протеста в городе Кабимас в венесуэльском штате Сулия во вторник вечером. Об этом в соцсети Twitter сообщил телеканал VPI.

На размещенной в микроблоге короткой любительской видеозаписи видно, что над Кабимасом проносится вертолет. С его борта, предположительно, ведется огонь, люди на улице пытаются спрятаться от стреляющих. Сведений о пострадавших или погибших нет.

Политический кризис в Венесуэле разгорелся в январе текущего года, когда глава парламента Хуан Гуайдо объявил себя «исполняющим обязанности президента». Оппозиционера признали Соединенные Штаты и их ближайшие союзники. Россия считает легитимным главой государства избранного президента страны Николаса Мадуро.

С конца марта в ряде городов Венесуэлы, включая Каракас, происходят вызванные отсутствием электро- и водоснабжения протесты. Николас Мадуро заявил о введении норм потребления электроэнергии в Венесуэле, сообщает Газета.ru. Ограничения будут действовать 30 дней, уточнил президент страны.