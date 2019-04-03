Порошенко отреагировал на гибель пулеметчицы ВСУ с позывным «Ведьма»

Киев, 3 марта. Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью воевавшей в Донбассе пулеметчицы Яны Червоной, известной под позывным «Ведьма».

На своей странице в Facebook Порошенко сообщил о «тяжкой вести с фронта». По данным украинского президента, пулеметчица погибла при прямом попадании мины в блиндаж.

«Яна Черновая и Александр Милютин погибли сегодня от вражеской мины. Защитники Украины. Знал Яну как волонтера и человека веселого нрава. Трудно поверить», — написал Порошенко.

Отметим, что такое же сообщение в своем микроблоге в Twitter Порошенко удалил через несколько часов после публикации.

Во вторник стало известно о гибели Червоной, которая воевала на стороне ВСУ в составе нацбатальона «Донбасс» с сентября 2016 года.

О гибели пулеметчицы ранее также сообщила и вице-спикер Верховной рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко. На своей странице в Facebook депутат рассказала, что у Червоной остались двое маленьких детей десяти и восьми лет. Она также опубликовала реквизиты карты мужа Червоной с призывом, помочь ему.

На Украине «Ведьму» представляли как символ участия женщины в военном конфликте с ополченцами. Как сообщала «Газета.ру», мать двоих детей постоянно появлялась на передовой, принимала участие в гуманитарной помощи националистам. Червоная принимала участие в Майдане, до батальона «Донбасс» служила в батальоне «Айдар».