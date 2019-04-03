Индия закупит у США вертолетов MH-60R на $2,6 млрд

Вашингтон, 3 апреля. Госдепартамент США одобрил продажу Индии 24 вертолетов Sikorsky MH-60R. Общая сумма сделки составляет 2,6 млрд долларов.

Как сообщили представители агентства по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности, Госдепартаменту США была представлена необходимая сертификационная информация. Конгресс был уведомлен о продаже многоцелевых вертолетов.

Напомним, что индийские власти направили запрос в США на покупку вертолетов Sikorsky MH-60R. Американская военная техника должна сменить вертолеты Sea King, которые стоят на вооружении ВМС Индии более 30 лет.

Ранее стало известно, что американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin разработает для индийских военных истребитель F-21. Боевая машина будет собираться на территории Индии на мощностях индийской компании Tata. Часть комплектующих будет поставляться из США.

Отметим, что российские и индийские специалисты планируют разработать гиперзвуковую ракету воздушного базирования. Ее создание займет несколько лет, испытания запланированы на конец 2023 — начало 2024 года. В настоящий момент журналистам неизвестны характеристики и детали совместной ракеты.

На вооружении в индийской армии стоит сверхзвуковая крылатая ракета, которая разработана российско-индийским предприятием. Ее дальность полета составляет 290 километров, сообщают «Известия».

Напомним, что в марте в индийском штате Раджастан разбился истребитель МиГ-27 ВВС страны. Он был произведен в СССР, сообщает «Газета.ru».