Суд вынес решение об увольнении мэра Евпатории

Евпатория, 3 апреля. Суд Евпатории освободил от должности главы городской администрации Андрея Филонова. Об этом бывший мэр города написал на своей странице в Facebook.

«Сегодня Евпаторийским городским судом оглашена резолютивная часть решения, которым удовлетворен иск городского прокурора и на главу муниципального образования Евпатория возложена обязанность расторгнуть со мной трудовой контракт в связи с якобы непринятием мною мер по урегулированию конфликта интересов при назначении на должность директором муниципального казенного учреждения Макаревича Э.В», ― написал Филонов.

Он отметил, что решение суда пока еще не вступило в законную силу. По словам Филонова это означает, что он еще не уволен с занимаемого им поста. Более того, он предположил, что решение может так и не вступить в законную силу, так как он уже готовит апелляционную жалобу в Верховный суд Крыма, пишет «Газета.ру».

Филонов добавил, что в случае необходимости он дойдет до Верховного суда России. Он пообещал, что городская администрация продолжит работать в обычном режима, а сам мэр выйдет на работу завтра в соответствии с нормальным графиком.