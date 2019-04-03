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Россия

Рогозин заявил, что санкции не мешают США закупать у России ракетные двигатели

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Рогозин заявил, что санкции не мешают США закупать у России ракетные двигатели

Москва, 3 апреля. Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что санкции не мешают США закупать у России ракетные двигатели, и некоторые российские предприятия космической отрасли находятся на лидирующих позициях в мире.

Говоря о предприятиях космической отрасли, Рогозин отметил, что некоторые из них находятся на лидирующих позициях в мире. К ним глава «Роскосмоса» отнес ракетное двигателестроение.

«Не лишним будет напомнить, что до сих пор, несмотря на нарастающие санкции против нашей страны и обрезание возможностей нашей страны по высокотехнологичному экспорту, сами американцы закупают у нас ракетные двигатели», — сообщил Рогозин в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Глава госкорпорации напомнил, что США закупают ракетные двигатели РД-180 для ракет-носителей Atlas и РД-181 для ракет Antares. Кроме того, американская сторона пользуются другими услугами российской ракетостроительной отрасли, в том числе пилотируемым космическим кораблем.

Рогозин подчеркнул, что российские ракетные двигатели обладают высокой надежностью. В качестве подтверждения глава «Роскосмоса» напомнил о 85 успешных пусках американских ракет-носителей Atlas.

Дмитрий Рогозин ранее неоднократно указывал на качество и востребованность российских ракетных двигателей. В феврале глава «Роскосмоса» высказал сомнения в том, что глава SpaceX и Tesla Илон Маск сможет в ближайшее время построить ракетный двигатель лучше российского аналога, сообщает Газета.ru.

«Дай бог ему удачи, если удастся сделать двигатель лучше, чем у нас. Но пока не получится, потому что Россия именно в части ракетных космических двигателей — №1 в мире», — заявил Дмитрий Рогозин.

Автор: Виктор Мальцев
Источник: «Комсомольская правда»
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