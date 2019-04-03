Убившего крымского таксиста украинца приговорили к 18 годам колонии

Симферополь, 3 апреля. Верховный суд республики Крым осудил гражданина Украины на 18 лет колонии строгого режима за убийство таксиста.

Преступление произошло в Крыму в марте 2018 года. 40-летний житель Украины заказал такси с целью ограбить водителя. Когда таксист привез его в пункт назначения, преступник застрелил его и забрал денежные средства. Суд признал гражданина Украины виновным в разбое, хищении, незаконном хранении оружия, а также в убийстве.

Отметим, что в мае 2018 года крымский суд приговорил гражданина Украины к восьми годам колонии общего режима за подготовку диверсий. Мужчина планировал поджечь объект коммунального хозяйства в районе поселка Рыбачье, а также обеспечить обвал горных пород для перекрытия одной из крымских трасс.

Ранее дагестанский таксист зарезал пассажира. Конфликт произошел на улице Акушинского в Махачкале в марте 2019 года. Мужчина, вызвавший такси, неоднократно оскорбил водителя, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Таксист нанес ему несколько ударов ножом. Медики увезли пострадавшего в больницу, однако он скончался.

Отметим, что в Благовещенске пассажир совершил нападение на таксиста, используя в качестве оружия топор. Он пытался убить водителя, поскольку у него не было денег на оплату проезда. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

В Москве таксист отвез клиентку от аэропорта до гостиницы, а затем незаконно списал с ее карты 60 тысяч рублей. Мужчина использовал мобильное приложение на смартфоне, с помощью которого под видом оплаты перевел с ее банковской карты 60 тысяч рублей, сообщает RT.