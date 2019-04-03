Трамп назвал позором намерения демократов продолжить расследования по «российскому делу»

Вашингтон, 3 апреля. Президент США Дональд Трамп назвал позором и причиняющими ущерб стране действия демократов, которые намерены инициировать проведение нового расследования «сговора» штаба Трампа с Москвой.

Отвечая на вопросы журналистов на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, Трамп напомнил, что спецпрокурор Роберт Мюллер завершил подобное расследование и подтвердил, что никакого сговора не было.

«Теперь мы собираемся начать этот процесс с самого начала? Я думаю, что это позор. Просто демократы хотят попытаться нанести ущерб стране, и этого нельзя допускать», — заявил глава Белого дома.

Трамп посетовал, что, чтобы не предоставили демократам по данному делу, «им будет этого недостаточно». При этом он обратил внимание на то, что двухгодичное расследование Мюллера обошлось бюджету США в 30 млн долларов.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, 23 марта Мюллер направил результаты своей работы в виде объемного, 400-страничного отчета генпрокурору Уильяму Барру. Минюст предоставил Конгрессу лишь краткое резюме из документа на четырех страницах. Согласно этим данным, доказательств связей между американским президентом и Россией найдено не было.

Позднее Барр сообщил, что намерен направить полный отредактированный доклад в Конгресс к середине апреля. По его словам, сейчас Минюст готовит документ к публикации: редактируется информация, «которую необходимо скрыть». Он также сообщил, что собирается выступить в юридическом комитете Сената 1 мая и в Палате представителей 2 мая.

Трамп позднее заявлял, что не боится публикации доклада Мюллера. Глава Белого дома подчеркнул, что ему нечего скрывать, и он доверяет генеральному прокурору.