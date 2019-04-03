Минобрнауки РФ предложило изменить правила получения научных степеней

Москва, 3 апреля. Соискателей на ученую степень в России могут обязать опубликовать свою научную работу в изданиях, входящих в международные базы данных. Соответствующий документ, подготовленный Министерством науки и высшего образования РФ, был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Основные научные результаты диссертации по отдельным научным специальностям должны быть дополнительно опубликованы в научных изданиях, текущие номера которых или их переводные версии входят хотя бы в одну из международных реферативных баз данных и систем цитирования», ― говорится в проекте постановления.

Согласно тексту документа, количество публикаций с изложением основных научных результатов диссертации для соискателя на степень доктора наук должно быть не меньше трех. Для получения ученой степени кандидата наук достаточно одной публикации.

Одновременно с этим, количество публикаций, где излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора наук в рецензируемых издания должно быть не менее пятнадцати, если речь идет о дисциплине в сфере искусствоведения, культурологии, а также других социально-экономических, общественных и гуманитарных наук. В остальных областях это число должно быть больше десяти. Для соискателей степени кандидата наук эти числа составят три и два соответственно.

В ведомстве отметили, что перечь международных реферативных баз данных и систем цитирования будет подготовлен Минобрнауки РФ, пишет «Газета.ру».

Напомним, что ранее Федеральное агентство новостей приводило заявление Минобрнауки, согласно которому в российских вузах в этом году планируется увеличить число бюджетных мест. Больше всего бюджетных мест должно появиться для бакалавров и специалистов, обучающимся по направлениям «Инженерное дело, технологии и технологические науки», «Математика и естественные науки», «Науки об обществе», «Искусство и культура», «Гуманитарные науки», «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки», «Здравоохранение и медицинские науки», а также «Образование и педагогические науки».