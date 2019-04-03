Племянницу Скрипаля назвали инициатором драки в Ярославле

Ярославль, 3 апреля. Свидетельница драки в офисе ТСЖ в Ярославле заявила, что вечером 1 апреля племянница отравленного в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория и ее муж Арсений спровоцировали конфликт и намеренно снимали его на камеру.

Попавшая на видео свидетельница потасовки Анна Иванкова заявила, что в качестве секретаря общего собрания вечером в понедельник с коллегами и главой ТСЖ Игорем Чераневым вела подсчет голосов с прошедшего накануне общего собрания жильцов, на котором из правления исключили двоих человек. Виктория Скрипаль была исключена из правления товарищества ранее, но ее супруг оставался в нем, сообщила Иванкова.

По ее словам, Скрипаль с мужем и несколькими членами ТСЖ пришли с требованием стать наблюдателями при подсчете голосов. Присутствующие согласились, но Скрипаль со спутниками внезапно начали требовать отдать им все документы.

«Ни с того ни с сего Арсений склоняется к Игорю, который сидит на стуле, и хватает его за шкирку. Игорь требует убрать руку, отводит ее в сторону, Арсений начинает толкаться, тут на Игоря набрасывается Виктория», — рассказала Иванкова.

Очевидица отметила, что глава ТСЖ нанес Виктории травмы, когда отбивался, не видя перед собой ничего, так как ему царапали лицо. В это время пришедшие вместе со Скрипаль люди снимали происходящее на телефон.

По словам Иванковой, опубликованное в Сети видео состоит из кусков, которые однобоко показывают ситуацию. Она выразила надежду, что полиция потребует запись полностью.

По версии Виктории Скрипаль, она с мужем должна была забрать документы у председателя ТСЖ, у которого закончился срок полномочий, но тот не пожелал расставаться с должностью и напал на супругов. В результате муж Виктории Скрипаль попал в больницу с переломом пальца и подозрением на сотрясение, а саму женщину пнули в живот и ударили по лицу.

По словам женщины, перед ударом председатель ТСЖ выкрикнул: «Женщин не бью, а британскую сволочь можно». Пострадавшая связывает свое избиение с инцидентом в Солсбери. Она утверждает, что после скандала с отравлением ее дяди и сестры в Великобритании председатель ТСЖ стал враждебно к ней относиться.

Виктория Скрипаль стала часто появляться в эфире российского телевидения после того, как ее дядя, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в начале марта 2018 года были госпитализированы в британском Солсбери в критическом состоянии. По версии полиции, оба пострадавших были отравлены нервно-паралитическим газом «Новичок».

Несмотря на отсутствие улик, Лондон обвинил в инциденте Россию. Москва все обвинения отрицает, ссылаясь на то, что «Новичок» никогда не производился в России. Примечательно, что за год проведения расследования Лондон не предоставил никаких доказательств.