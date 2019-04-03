Закупку Турцией С-400 обсудят на министерской встрече НАТО

Вашингтон, 3 апреля. Главы внешнеполитических ведомств стран НАТО на встрече в Вашингтоне обсудят закупку Турцией у России зенитных ракетных систем С-400, сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Маас сообщил журналистам, что на встрече в Вашингтоне, которая открывается 3 апреля, будет обсуждаться вопрос покупки Турцией С-400.

Отметим, президент РФ Владимир Путин после переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Россия приняла решение ускорить поставки Турции С-400.

В понедельник Пентагон опубликовал заявление, в котором сообщалось, что оборонное ведомство США отказывает Турции в поставке F-35 до тех пор, пока не будет безусловного решения Анкары отказаться от поставок российских С-400. Для того, чтобы цепочка поставок при создании F-35 не прекратилась после вывода Анкары из программы создания самолета, Пентагон разрабатывает «вторичные источники» поставок деталей, которые ранее планировалось производить в Турции.

Россия и Турция заключили контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 млрд долларов. При этом часть сделки будет оплачена турецкой стороной самостоятельно, а часть — с помощью российского кредита.

Несмотря на постоянные угрозы со стороны Белого дома, Эрдоган неоднократно подчеркивал, что вопрос о поставке С-400 закрыт. По его словам, передавала «Газета.ру», РФ начнет поставки ЗРК в июле нынешнего года.

Отметим, турецкий лидер не исключил, что после завершения поставок из России С-400 Анкара закупит у России новейшие С-500.