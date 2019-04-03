США обвинили Иран в гибели более 600 американских солдат в Ираке

Вашингтон, 3 апреля. Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что Тегеран ответственен за гибель 608 американских солдат в Ираке.

По его словам, об этом свидетельствуют данные американской разведки, которые были рассекречены.

«Иран отвечает за гибель 608 американских военных в Ираке. Это 17% всех боевых потерь в США в 2003-2011 годах», — заявил Хук.

Американский чиновник подчеркнул, что Тегеран пытается поставить Ирак под свой контроль. Он заявил, что между двумя странами существуют тесные отношения, которые связаны с тем, что в обеих странах большинство населения составляют мусульмане-шииты.

Ранее американские власти потребовали от Тегерана «вести себя как нормальная страна». Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон будет продолжать санкционную политику в отношении Тегерана. Он пригрозил, что Штаты сведут нефтяной экспорт Ирана к нулю.

Напомним, что Вашингтон отменил антииранские санкции в 2015 году, после того как международные посредники, среди которых была Россия и Китай, добились соглашения по ядерной программе Ирана.

Последний раз санкции были расширены в марте 2019 года. Под них попали девять физических лиц и 16 компаний, сообщает «Газета.ru».

Ранее политолог Армен Гаспарян в беседе с Федеральным агентством новостей заявил, что Штаты прикладывают огромные усилия, чтобы дискредитировать Иран на мировой арене. Гаспарян подчеркнул, что санкционная политика США в отношении Тегерана не добавляет спокойствия на Ближнем Востоке.