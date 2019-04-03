Россиянина задержали в Польше при попытке вывезти своих детей из Швеции

Варшава, 3 апреля. Россиянин Денис Лисов пытался вывезти из Швеции троих своих детей, однако в Варшаве их задержали и могут вернуть в приемную арабскую семью, рассказал советник посольства РФ в Польше Владислав Выборнов.

Дипломат сообщил РИА Новости, что в понедельник польские пограничники задержали семью гражданина России — отца и троих его детей, четырех, шести и 12 лет.

Мужчина проживал в Швеции. После того, как мать попала в больницу, его детей отдали в приемную семью. Органы опеки аргументировали свое решение тем, что отец якобы не мог справиться с уходом за детьми. При этом детей отдали в мусульманскую семью, выходцев из Ливана.

Выборнов уточнил, что ранее Лисов проживал в Хабаровске, в Швеции он просил убежища и до этого момента проживал там без российских документов. В генконсульстве Гетеборга позднее ему выдали свидетельство на возвращение, по которому он пытался вернуться в Россию через Польшу.

В варшавском аэропорту семью задержали польские пограничники. Отца и детей держат в полицейском участке в аэропорту. По данным дипломатов, представители приемной семьи из Швеции также уже прибыли в Варшаву.

По словам дипломата, россиянину помогают сотрудники посольства России в Польше. В частности, они привезли ему и детям еду. По данным дипломатов, без еды семья находилась в течение суток. Вскоре должен состояться суд, который решит вопрос о депортации детей обратно в Швецию.

Адвокат Бабкен Ханзадзян отметил, что не может предсказать, на чью сторону встанет суд. При этом он подчеркнул, что Лисов и его дети «готовы доказывать, что они — семья, что их нельзя разлучать».

Ханзадзян также уточнил, что аргументом в пользу невозвращения детей в Швецию будет то, что их, христиан, поместили в мусульманскую семью. Из-за этого дети чувствовали себя некомфортно.