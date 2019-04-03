Трамп выступил за улучшение отношений между США и Россией‍

Вашингтон, 3 апреля. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Россия «не будет угрозой безопасности», добавив, что Вашингтон не отказывается от ранее декларированных намерений улучшить отношения с Москвой. Об этом Трамп заявил в ходе встречи в Белом доме с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Надеюсь, что она [Россия] не будет угрозой безопасности. Надеюсь, что у нас будут хорошие отношения с Россией, а также, кстати говоря, с Китаем и всеми остальными», ― сказал Трамп.

Кроме того Трамп подчеркнул важность существования НАТО, напомнив о своих намерениях добиваться от союзников США по военному блоку дальнейшего увеличения расходов на оборону. По его словам, с момента избрания Трампа президентом, НАТО начала получать гораздо больше денег, чем прежде. Американского президента поддержал Столтенберг, который отметил, что сейчас союзники увеличили свои взносы в НАТО, что позволяет привлечь новые силы и средства.

На прошлой неделе Столтенберг заявил, что европейские страны-члены НАТО повышают расходы на оборону «не для того, чтобы понравиться» президенту США Дональду Трампу, а из-за усиления России.

Федеральное агентство новостей ранее приводило заявление Североатлантического альянса, согласно которому мандат нынешнего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга продлен до 30 сентября 2022 года. В документе отмечается, что члены НАТО выразили поддержку работе Столтенберга на посту генсека организации и приняли решение продлить срок его пребывания в должности.