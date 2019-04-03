Адвокат Кокорина будет добиваться изменения меры пресечения

Москва, 3 апреля. Защита футболиста «Зенита» Александра Кокорина намерена ходатайствовать об изменении меры пресечения на подписку о невыезде, сообщил адвокат спортсмена Андрей Ромашов.

По словам Ромашова, защита намерена в ходе предварительного слушания 3 апреля в Пресненском суде ходатайствовать об изменении меры пресечения Кокорину с содержания под стражей на подписку о невыезде.

В интервью «Известиям» он уточнил, что на заседании суда будет рассматриваться этот вопрос. Не исключено, что суд может отпустить Кокорина под домашний арест.

Сам футболист сообщил изданию, что готов к началу судебных слушаний по своему делу. При этом он рассказал, что после жалобы на ожог, врачей к нему в камеру так и не допустили.

В октябре прошлого года Кокорин, его младший брат Кирилл, футболист Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Следствие возбудило уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои». Позже уголовное дело переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Мамаев и Кокорин содержатся в следственном изоляторе № 2 «Бутырка» под стражей до 8 апреля.

В марте защита Кокорина подала в Европейский суд по правам человека «жалобу в приоритетном порядке». По словам адвоката футболиста, нападающему «Зенита» необходима реабилитация из-за травмы колена, сообщат «ФедералПресс».

Однако, как сообщала «Газета.ру», ЕСПЧ не стал рассматривать жалобу Кокорина на арест, так как она не соответствовала правилам оформления.

Позднее адвокаты спортсмена заявили, что подадут новую жалобу в ЕСПЧ. Защита форварда «Зенита» намерена обжаловать избрание Кокорину меры пресечения в виде ареста.