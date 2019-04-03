Постпред США при НАТО рассказала об «ответных мерах» на «угрозы» РФ в Черном море

Вашингтон, 3 апреля. НАТО планирует обеспечить безопасность для судов Украины, которые проходят через Керченский пролив, в Черном море. Соответствующие меры хотят принять в Североатлантическом альянсе.

По словам постоянного представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, главы внешнеполитических ведомств планируют одобрить пакет мер на двухдневном совещании. Оно пройдет в среду в Вашингтоне.

Также члены Североатлантического альянса выступают за расширение масштабов воздушной разведки в регионе Черного моря. Хатчисон подчеркнула, что меры предусматривают отправку большого число кораблей НАТО в Черное море, чтобы «гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив, Азовское море». По ее словам это является «ответными мерами» на «угрозы» со стороны России.

Кей Бейли Хатчисон заявила, что необходимо гарантировать, «чтобы эти воды были освобождены». По ее словам, Крым якобы является частью Украины, а Россия размещает на его территории свои оборонительные сооружения.

Корабли ВМС Украина вошли во временно закрытую акваторию Черного моря 25 ноября 2018 года, нарушив границу России. Они совершали опасные маневры и не реагировали на призывы российских пограничников остановиться. Корабли были задержаны, а члены экипажей — арестованы. В отношении украинских моряков возбуждено дело о нарушении госграницы, сообщает «Газета.ru»

Напомним, что в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не нарушает нормы международного права в Азовском море, а заявления Киева об «угрозе» со стороны России, попытка сформировать отношение к Москве как к агрессору.

Отметим, что ранее высокопоставленный представитель Госдепартамента США заявил, что на встрече в Вашингтоне будет обсуждаться «российская угроза». К ее аспектам в НАТО относят инцидент с семьей Скрипалей в Солсбери, воссоединение Крыма и России, мифическое «нарушение» ДРСМД Россией, а также события в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, а также его дочь Юлия были обнаружена в британском Солсбери в бессознательном состоянии. Британские власти утверждают, что их отравили нервно-паралитическим газом. При этом Лондон обвинил в покушении на Скрипалей Москву, не предоставив никаких доказательств. Россия отрицает все обвинения. Москва неоднократно предлагала Лондону содействие в расследовании, однако британскими властями была проигнорирована эта инициатива.

Отметим, что в российском МИД неоднократно подчеркивали, что Россия не будет нападать на какую- либо из стран НАТО.

