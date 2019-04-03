Эксперт объяснил, зачем Китай вкладывает деньги в «Нафтогаз»

Москва, 3 апреля. Вложение средств китайской инвестиционной компании в украинский газовый проект является частным эпизодом, позволяющим Китаю обеспечить свои предприятия нужным количеством заказов, считает руководитель социальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов.

Ранее стало известно, что «Нафтогаз Украины» и государственное экспортное кредитное агентство Китая Sinosure подписали меморандум о предоставлении украинской компании страховой квоты на один миллиард долларов.

Как сообщает «Экономика сегодня», китайцы используют на Украине схему, которая была апробирована планом Маршалла, когда продажа оборудования идет под свои же кредитные гарантии.

Перов обратил внимание на то, что «собственные газовые ресурсы Украины являются незначительными и, естественно, не могут обеспечить тот спрос, который существует в украинской экономике». Увеличить масштаб добычи газа можно, считает эксперт, однако «украинцы все равно не смогут полностью обеспечить нужды своей национальной экономики».

Комментируя контракт с китайской стороной, Перов выразил мнение, что это «частный эпизод», в котором нет ничего удивительного. Эксперт уточнил, что в настоящее время Китай по такой же схеме продает свое оборудование по всему миру.

Он уточнил, что Пекин «чрезвычайно осторожно подходит к инвестированию», поэтому не стоит сомневаться в том, что в случае контракта с украинской стороной все просчитано до мелочей.

При этом речь идет лишь о поставке оборудования, а не каких-либо «колоссальных инвестициях». Это дает возможности Китаю обеспечивают свои предприятия нужным количеством заказов.