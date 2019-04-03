Специалисты определили мощность взрывного устройства в академии Можайского

Москва, 3 апреля. Специалисты сумели определить мощность взрывного устройства, которое сработало в этот вторник в здании Петербургской военной академии имени Можайского. Согласно предварительным данным, она составила до 500 грамм в тротиловом эквиваленте.

В данном взрывном устройстве использовался пластит, а также часовой механизм, который привел его в действие.

Сейчас инцидент изучают сотрудники спецслужб, данное происшествие квалифицировано ими как попытка покушения на убийство.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом)», ― говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В спецслужбах отметили, что, по предварительной информации, в результате инцидента четыре военнослужащих получили различные травмы. Им была немедленно оказана медицинская помощь, их жизни находится вне опасности.

Как сообщалось ранее, взрыв произошел в административном здании около 13.30 по московскому времени. На место инцидента прибыл врио губернатора Петербурга Александр Беглов.