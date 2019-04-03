Экс-губернатор Белых попросил об отсрочке выплаты 48 млн рублей штрафа

Москва, 3 апреля. Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, осужденный за взяточничество, попросил отсрочку для выплаты 48 млн. рублей штрафа. Об этом журналистам рассказала супруга Белых Екатерина.

«Мы ходатайствуем об отсрочке этой астрономической с нашей точки зрения суммы», — заявил Екатерина Белых.

По ее словам, на выплату этой суммы бывшему губернатору потребуется «плюс-минус тысяча лет». Она подчеркнула, что такой штраф является «совершенно необоснованным».

Екатерина Белых рассказала, что ее супруг получает в колонии официальную зарплату в размере семи тысяч рублей в месяц, из которых четыре тысячи списывается в пользу государства. Женщина отметила, что тратит все заработанные деньги на адвокатов, передает РИА Новости.

Напомним, что экс-губернатор Кировской области был задержан летом 2016 года в момент получения взятки. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы и выплате штрафа. Екатерина Белых заявила, что обвинение является якобы надуманным. Она подчеркнула, что восемь лет колонии «равносильны смертному приговору».

Белых этапировали в колонию 25 июня 2018 года. Он заявил, что хочет работать в тюрьме библиотекарем, а также преподавать другим заключенным, сообщает «Газета.ru».

Напомним, что в феврале 2018 года к 13 годам колонии приговорили бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина. Городской суд Южно-Сахалинска признал его виновным во взяточничестве. Политик также должен выплатить штраф в размере 500 млн рублей.