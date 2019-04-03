Крупный пожар вспыхнул в Чернобыльской зоне отчуждения

Киев, 3 апреля. Спасатели локализовали пожар в Чернобыльской зоне отчуждения, разгоревшийся днем во вторник, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Информация о пожаре в зоне отчуждения около поселка Полесское поступила в 14.18 (время совпадает с московским) во вторник. Горела трава на площади 10 га и около 25 полуразрушенных зданий.

К пяти часам вечера пожар был локализован. К тому моменту огонь охватил 30 зданий и 20 га травяного настила. Сейчас, по данным спасателей, «наблюдается одиночное тления остатков отселенных полуразрушенных зданий».

Чтобы справиться с огнем к работе привлекли 98 человек и 23 единицы техники, включая самолет АН-32П и вертолет Ми-8.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. В конце прошлого года сообщалось, что спустя 32 года в зоне отчуждения продолжают бороться с последствиями радиоактивного заражения. 5 октября здесь заработала солнечная электростанция, расположенная в 100 метрах от взорвавшегося четвертого реактора.