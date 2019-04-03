Совфед предложил выплачивать 50 тысяч на третьего и последующих детей

Москва, 3 апреля. Председатель Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов направил вице-премьеру России Татьяне Голиковой предложение по расширению законопроекта о многодетных семьях. Среди прочего, он предложил выплачивать 50 тысяч рублей за рождение не только третьего ребенка в семье, но и за рождение всех последующих. Также он выступил с инициативой возложить на регионы обязанность организовывать бесплатный проезд и питание для школьников.

Законопроект «Об основных гарантиях прав многодетных семей в Российской Федерации» был подготовлен рабочей группой Совета Федерации и передан вице-премьеру на согласование, однако после поездок сенаторов в регионы поступили новые предложения, которые были переданы Голиковой.

Согласно первоначальной редакции законопроекта, в случае рождения третьего ребенка, один из родителей получит из федерального бюджета единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, пособие по уходу за третьим ребенком будет выплачиваться не до полуторагодовалого возраста, а до двухлетнего. По мнению Кутепова, подобная формулировка ставит в неравное положение семьи, где родился четвертый и последующие дети.

Сенатор предложил расширить эти преференции на детей, которые родились четвертыми и далее, а также изменить некоторые положения законопроекта, сделав права регионов в отношении социальной помощи их обязанностями. Так, Кутепов предлагает обязать регионы обеспечить детям бесплатный проезд на городском и пригородном транспорте и бесплатное питание в школах независимо от доходов семьи.

«Бесплатный проезд как меру поддержки не предоставляют 29 субъектов. При выездах в регионы сенаторы столкнулись с тем, что в ряде субъектов есть дополнительные условия, например, ограничения по количеству поездок. Недопустимость такого ограничения необходимо предусмотреть в федеральном законе», ― приводит слова сенатора «Парламентская газета».

Среди других изменений в тексте закона – сохранение за семьей статуса многодетной до достижения старшим ребенком 18 лет (или 23, если он учится в вузе на очной форме обучения).