Россия предупредила ЕС об ответных мерах из-за квот на импорт стали

Москва, 3 апреля. Российские власти могут ввести ответные меры против Евросоюза из-за квоты на импорт стали.

Как сообщает сайт ВТО, РФ уведомила Совет по торговле товарами о решении приостановить действие концессий, который эквивалентны объемам торговли, затронутыми мерами Европейского союза. Концессии и другие обязательства относятся к Генеральному соглашению о тарифах и торговле от 1994 года.

Напомним, что представители Еврокомиссии ввели защитные меры на импорт 26 категорий стальной продукции после 2 февраля. Это связано с решением США ввести пошлины на сталь. Так будут взиматься 25% пошлины, в том случае, если поставки будут превышать квоту.

Напомним, что в августе 2018 года американские власти ввели пошлины на стальную и алюминиевую продукцию. В ответ на такие действия Москва ввели пошлины от 25% до 40% на товары, которые были произведены в США.

Позже глава Белого дома Дональд Трамп подписал указ, который разрешает выборочные исключения из установленных квот на поставку стали из Аргентины, Бразилии, Южной Кореи.

Ранее стало известно, что Пекин и Вашингтон обсуждают возможность отменить завышенные пошлины в отношении продукции обеих стран. По словам заместителя министра коммерции Китая Вань Шоувэня, это необходимо, чтобы отношения между двумя странами встали на путь нормализации. Он подчеркнул, что взаимные барьеры между негативно скажутся на интересах двух государств, сообщает «Газета.ru».