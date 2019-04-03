Продюсер фильма о Началовой раскрыл подробности картины

Москва, 3 апреля. Продюсер художественного фильма «Буду рядом», посвященного певице Юлии Началовой, Андрей Загорский сделал заявление для СМИ, в котором объяснил причины, заставившие его торопиться с выпуском фильма.

Накануне стало известно, что режиссер Наталья Филатова и Загорский снимают полнометражный художественный фильм о жизни Началовой. Однако семья певицы разрешения на съемки не давала.

Продюсер в своем заявлении выразил недоумение желанием пиар-менеджера Началовой Анны Исаевой и директора Оксаны Мостовлюк организовать концерт в память о певице через год. По его мнению, память о певицы в течение этого года будет поддерживаться только ток-шоу, «в которых кроме «чернухи» и негатива ничего хорошего не будет».

Он призвал всех, кто хочет поддержать память о Юлии Началовой сейчас снимать фильмы, делать концерты, посвящать ей стихи.

«Память о этом светлом, до безумия талантливом и жизнерадостном человеке, каким была Юлия Началова должна быть постоянно и подпитываться теми или иными проектами. И делать эти добрые и чистые вещи нужно уже сейчас! А не через год», — заявил продюсер.

При этом он раскрыл некоторые подробности фильма, над которым работает вместе с Филатовой.

«Я снимаю картину о провинциальной девочке, которая росла в творческой семье, выиграла музыкальный конкурс и добилась успеха на большой эстраде благодаря своему таланту, а не деньгам. В моей картине не будет никаких скандалов, «чернухи» и «грязи». Это драма о человеке, который мог достичь в жизни большего, если бы не случайность», — рассказал Загорский.

Ранее в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей Андрей Загорский рассказал, что является не только продюсером, но также автором идеи и соавтором сценария картины. При этом он выразил сожаление, что при жизни Юлии ему не удалось сотрудничать с артисткой.

Главной интригой будущей картины о Началовой стал актерский состав картины, однако Загорский не стал разглашать имена артистов, принимающих участие в фильме.

Отметим, что Анна Исаева негативно отреагировала на желание авторов снять фильм о жизни Началовой. По ее словам, инициаторы съемки картины звонили однажды с этой идеей, но официального согласия семья Юлии пока не давала. Загорский подтвердил ФАН, что Исаева приняла в штыки их проект.

Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет, сообщали «Известия». Сообщения о проблемах со здоровьем у певицы появились в начале марта, когда артистку госпитализировали в одну из столичных клиник из-за высокого уровня сахара в крови. Состояние певицы ухудшалось, поэтому врачи ввели ее в искусственную кому, а также подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики провели операцию на воспаленной ноге, однако ослабленный организм не выдержал нагрузки, в результате чего произошла остановка сердца.