Уткину брызнули в глаза из газового баллончика на востоке Москвы

Москва, 2 апреля. На спортивного комментатора Василия Уткина было совершено нападение в Москве. Об этом рассказал сам комментатор в своем канале в мессенджере Telegram.

По его словам, нападение произошло после тренировки любительского футбольного клуба «Эгриси». Уткин отметил, что регулярно бывает на его тренировках примерно в одно и то же время, поэтому застать его там было легко.

«Молодой парень в капюшоне, серая худи под курткой, перед выходом из «Локо-Спорт», у моей машины, в темноте. Все снимал на телефон ― для отчетности. Чем брызнул ―не понимаю, жжение почти прошло, немного кружится голова, сладковатый запах», ― написал Уткин.

Комментатор предположил, что неизвестный использовал слезоточивый газ «Черемуха» (хлорацетофенон). По словам Уткина, у него есть собственная версия относительно возможного заказчика нападения, а также его мотивов.

«Может быть только одна причина и только два человека, которым захотелось бы это провернуть. Я говорил об этом у себя в последнем выпуске», ― написал Уткин.

В полицию комментатор пока не обращался.