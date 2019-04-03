Семья школьницы, написавшей письмо Путину, переехала в собственный дом

Санкт-Петербург, 2 апреля. Семья школьницы из деревни Томсино, которая написала письмо президенту России Владимиру Путину, переехала в собственный дом.

Жилье помогли приобрести власти Псковской области. Об этом рассказала журналистам РИА Новости Елена Перчикова, мать школьницы.

Напомним, что 12-летняя девочка в письме Путину пожаловалась на трудности, а также попросила президента помочь в покупки для семьи мини-трактора. Мать школьницы рассказала, что после этого у семьи испортились отношения с односельчанами.

Власти Петербурга пообещали погасить долги семьи Перчиковых за жилищно-коммунальные услуги, а также все задолженности по налоговым платежам, семья прописана в Северной столице.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что матери школьницы помогут с получением среднего образования, а также с трудоустройством. Кроме того, губернатор отметил, что девочке, которая за пять лет сменила пять школ, поможет психолог.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя письмо девочки, заявил, что необходимо разобраться в ситуации с семьей по-человечески, для этого была создана специальная рабочая группа.

Напомним, что ранее российский президент Владимир Путин подарил щенка лабрадора ученице восьмого класса из города Брянск. Школьница назвала лабрадора Марго. В декабре 2017 года Путин также сделал подарок юной воспитаннице детской школы искусств — электронное пианино.