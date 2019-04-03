ФАН публикует видео взрыва в петербургской военной академии

Санкт-Петербург, 3 апреля. Очевидец передал Федеральному агентству новостей видеозапись с регистратора, запечатлевшую момент взрыва в Военно-космической академии имени Можайского в Петербурге.

Видеорегистратор зафиксировал момент взрыва в Академии. На кадрах видно, как из окна вырывается черный дым, окно на втором этаже здания вылетает и падает на другой стороне дороги. Осколки падают на автомобиль.

Взрыв в Академии произошел днем 2 апреля. В Следственном комитете РФ классифицировали инцидент как покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом, возбуждено уголовное дело. Ранения получили четыре человека. Все курсанты и личный состав были эвакуированы.

Очевидцы рассказали ФАН, что ЧП произошло в центральном корпусе, где курсантам преподают физику. По предварительным данным, после взрыва произошло обрушение лестничного марша.

Ранее стало известно, что одному из пострадавших провели операцию. Днем он находился в реанимации на искусственной вентиляции легких. Его состояние оценивается как тяжелое. У него тупая травма груди и головы.