Новый президент Казахстана назвал своей обязанностью беречь дружбу с Россией

Москва, 2 апреля. Россию и Казахстан связывает многовековая общая история, а также единое по своей сути культурное и духовное пространство. Об этом в своей речи заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Токаев стал новым главой государства после того, как предыдущий президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил президентские полномочия 20 марта этого года. Сам Токаев ранее возглавлял верхнюю палату парламента страны.

В интервью газете «Коммерсант» Токаев заявил, что Россия является не только добрым соседом Казахстана, но и надежным стратегическим партнером.

«Мы должны беречь дружбу наших народов. В этом состоит моя обязанность как второго президента Казахстана», ― заявил Токаев.

Он напомнил об интенсивном политическом диалоге, который существует между Россией и Казахстаном, а также подчеркнул, что в настоящее время не существует ни одного вопроса, который не был бы решен в ходе постоянного конструктивного диалога. Токаев отметил, что ранее лидеры двух стран приводили сотрудничество России и Казахстана как эталон межгосударственных отношений.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин проведет встречу со своим казахским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.

Напомним, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил полномочияглавы государства 19 марта. На следующий день Касым-Жомарт Токаев принес присягу и вступил в должность президента Казахстана.