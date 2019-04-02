Один из пострадавших при взрыве в Петербурге находится в тяжелом состоянии
Санкт-Петербург, 2 апреля. Около 13.30 в Петербурге в военно-космической академии имени А.Ф. Можайского прогремел взрыв, в результате которого пострадали четыре человека. Одному из них провели операцию. Сейчас он находится на искусственной вентиляции легких.
По словам источника в экстренных структурах региона, состояние пострадавшего оценивается как тяжелое. У него тупая травма груди и головы.
По данным ТАСС, пострадавшие пытались унести не установленный опасный объект от большого скопления людей, однако произошел взрыв. В результате ЧП пострадали четыре человека.
Очевидцы рассказали Федеральному агентству новостей, что ЧП произошло в центральном корпусе, где курсантам преподают физику. По предварительным данным, после взрыва произошло обрушение лестничного марша.
В пресс-службе Следственного комитета России классифицировали инцидент как покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом. Возбуждено уголовное дело.