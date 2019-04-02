Порошенко потребовал проверить руководство «Укроборонпрома» на полиграфе

Киев, 2 апреля. Президент Украины Петр Порошенко после ряда журналистских расследований о коррупции в оборонной сфере поручил проверить на полиграфе руководство госконцерна «Укроборонпром», сообщает пресс-служба главы государства.

Во вторник Порошенко провел совещание с секретарем СНБО Александром Турчиновым и заместителем секретаря СНБО Сергеем Кривоносом, который передал президенту предложения по проверке госконцерна «Укроборонпром» и его реформированию.

В ходе совещания Порошенко сообщил, что обращается к правительству с просьбой организовать проверку на полиграфе всего руководящего состава «Укроборонпрома». При этом он распорядился отдельно подготовить списки тех, кто должен пройти исследования.

Результаты проверки, в случая выявления нарушений, велено передать контрразведке СБУ или правоохранительным органам.

Порошенко добавил, что в апреле должно быть принято решение по организации финансирования международного аудита концерна «Укроборонпром». К проверке предлагается привлечь общественные организации.

Ранее команда Bihus.info опубликовала журналистское расследование о хищениях в оборонном комплексе. Причастными к преступлениям оказались приближенные к Порошенко лица. По данным Bihus.info, сын первого замсекретаря СНБО Игорь Гладковский вместе с сообщниками продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники. При этом наценка составляла до 300%. Свой товар они везли из России контрабандой. Как сообщала «Газета.ру», в расследовании утверждалось, что в мошеннических схемах помимо Гладковского участвовали его друг Виталий Жуков, который работал в «Укроборонпроме» до 2014 года.

Позднее Bihus.info опубликовали еще одно расследование, согласно которому Игорь Гладковский при содействии отца продал госконцерну «Укроборонпром» высотомеры российского производства по завышенной в пять раз цене. По данным портала, «Укроборонпром» заплатил 580 тыс. долларов за высотомеры, чья стоимость составляла 85 тыс. долларов. При учете транспортных расходов в 120 тыс. долларов получилась пятикратная переплата.

Посол США на Украине Мари Йованович призвала Киев провести полный аудит госконцерна и не покрывать коррупцию. Как сообщал RT, Йованович заявила, что киевские власти должны «немедленно профинансировать полный аудит «Укроборонпрома» и рассекретить государственный оборонный заказ в максимально возможном объеме». Она подчеркнула тогда, что, покрывая коррупцию, украинские власти лишают солдат еды, медикаментов и оружия.