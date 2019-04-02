Пресс-секретарь Трампа обвинила демократов в неумении проигрывать достойно

Вашингтон, 2 апреля. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что представители Демократической партии США «не умеют проигрывать достойно». Таким образом она отреагировала на угрозы демократов обратиться в суд с требованием полностью опубликовать доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, посвященный расследованию «российского вмешательства», сообщает издание The Hill.

«Они никогда не будут довольны. Они не умеют проигрывать достойно. Они проиграли в 2016 году. Проиграли, потому что пытались убедить всю Америку в том, что, как мы все знаем, было неправдой: что президент вступил в сговор с Россией. Это было абсолютной ложью тогда, и это остается абсолютной ложью сейчас. И они продолжают проигрывать из-за этой темы. Наступит момент, когда им придется решать – готовы ли они оставить этот вопрос и двигаться дальше, как и вся остальная Америка», ― заявила Сандерс.

Заявление, а точнее обвинение пресс-секретаря Трампа в адрес демократов, соответствует недавнему комментарию президента США Дональда Трампа, который ранее в своем Twitter выразил неодобрение действиям демократов, которые пообещали добиться публикации полного доклада Мюллера и упомянутых им улик. По словам Сандерс, сам Трамп еще не был проинформирован по полному докладу спецпрокурора.

There is no amount of testimony or document production that can satisfy Jerry Nadler or Shifty Adam Schiff. It is now time to focus exclusively on properly running our great Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 2, 2019

Ранее сообщалось, что судебный комитет Конгресса запланировал на среду голосование, на котором будет решено, нужно ли выдавать судебную повестку для передачи полного доклада Мюллера в Конгресс. Американский президент уже заявил, что ему нечего скрывать, и он позволит генеральному прокурору США Уильяму Барру принять решение о публикации этого документа.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, в конце прошлого месяца Мюллер направил результаты своей работы в виде объемного отчета Барру, где отчет и «завис» — в Конгресс Барр предоставил лишь четырехстраничные выжимки из начального документа Мюллера.

Согласно обнародованному отчету, Мюллер признал, что никакого сговора между избирательным штабом Трампа и властями России не было. Барр пришел к выводу, что спецпрокурор не выявил никаких действий президента, в которых можно было бы усмотреть состав преступления.

Президент США неоднократно называл ложью все выдвинутые в его адрес обвинения. После завершения расследования он подверг критике демократов, продолжающих обвинять его в сговоре с Россией.