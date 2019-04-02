Президент Алжира объявил о своей отставке

Каир, 2 апреля. Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика объявил о своей отставке, сообщило официальное информагентство АПС.

Бутефлика уведомил о своем решении Конституционный совет. Вскоре должно состояться заседание Совета для обсуждения прошения Бутефлики.

Бутефлика находился у власти с 1999 года. Сейчас ему 89 лет. Решение об отставке было принято на фоне массовых митингов против его очередного выдвижения кандидатом на выборах президента.

После отставки Бутефлики его функции на ближайшие три месяца возьмет на себя спикер Совета нации (сената) Абделькадер Бенсалех. В течение этого периода должны быть назначены и проведены президентские выборы.

Неделей ранее глава армии Алжира Ахмед Гаед Салах выступил с требованием отстранить от должности Бутефлику. Глава армии заявил тогда, что «решение должно быть принято, чтобы положить конец кризису и ответить на законные требования народа Алжира».

В понедельник Бутефлика объявил о создании нового правительства, которое должно способствовать урегулированию ситуации в стране. Руководить кабмином будет Нуреддин Бедоуи, который вступил в должность 11 марта. В правительстве лишь 6 из 27 министров сохранили свои посты, в частности Ахмед Гайд Салах, который призывал алжирцев объявить президенту вотум недоверия.