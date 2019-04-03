Названа причина прекращения поставок спрея «Септолете плюс» в Россию

Москва, 2 апреля. Компания «КРКА-РУС» прекратила поставки «Септолете плюс» — антисептического препарата, применяемого при инфекциях рта и глотки, сообщает пресс-служба Росздравнадзора.

По данным ведомства, решение компании не связано с проблемами качества, эффективности и безопасности препарата.

Уточняется, передает News.ru, что компания приняла решение об отмене госрегистрации и исключении из госреестра лекарственных средств для медицинского применения данного препарата.

Производители подчеркивают, что сейчас есть огромное количество альтернативных методов терапии, поэтому отсутствие этого лекарства на рынке никак не скажется на здоровье россиян.

Ранее стало известно об отзыве препарата «Эриспирус», содержащего фенспирид, так как он может повлиять на здоровье сердца.

«Эриспирус» — противовоспалительный бронхорасширяющий перепарат. Он рекомендуется при астме и инфекциях верхних дыхательных путей. Как сообщала «Газета.ру», компания-производитель инициировала добровольный отзыв регистрационных удостоверений для таблеток и сиропа «Эриспирус» и рекомендовала специалистам здравоохранения остановить назначение и отпуск препарата пациентам и информировать тех об альтернативной терапии.

«Эриспирус» стал уже третьим препаратом от кашля, отзываемым с российского рынка на протяжении февраля — марта. Ранее сообщалось об отзыве препаратов «Эреспал» и «Эпистат», также содержащих фенспирид.

Ранее стало известно, что компания Johnson& Johnson нарушила закон «О рекламе» в роликах с участием певца Филиппа Киркорова препарата «Гексорал». В частности в ФАС обратили внимание, что в рекламе зрителей заверили, что средство «Гексорал» лучше всего уменьшает боль в горле. Однако по какой методике проводилась такая оценка, не сообщается.