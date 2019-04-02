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СМИ сообщили о гибели в Донбассе пулеметчицы ВСУ «Ведьмы»  

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СМИ сообщили о гибели в Донбассе пулеметчицы ВСУ «Ведьмы»  

Донецк, 2 апреля. СМИ сообщили о гибели на линии соприкосновения в Донбассе украинской пулеметчицы Яны Червоной, известной по позывному «Ведьма». 

Как сообщает «Взгляд» со ссылкой на издание «Народная правда», «Ведьма» воевала на стороне ВСУ в составе нацбатальона «Донбасс» с сентября 2016 года.

Информацию о гибели пулеметчицы подтвердил журналист Михаил Ухман. По его словам, Червоная погибла при попадании противотанковой управляемой ракеты в блиндаж.

У Червоной, воевавшей на стороне ВСУ, остались муж и двое детей.

Автор: Олеся Волкова
Источник: Взгляд
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