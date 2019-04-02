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Россия

Росздравнадзор сообщил о прекращении поставок спрея «Септолете плюс» в Россию

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Росздравнадзор сообщил о прекращении поставок спрея «Септолете плюс» в Россию

Москва, 2 апреля. Словенская компания-производитель приняла решение прекратить ввоз в Россию спрея «Септолете плюс». Как сообщает Росздравнадзор, также у препарата будет отозвана регистрация, а сам он – выведен из государственного реестра лекарственных средств.

В пресс-службе Росздравнадзора подчеркнули, что прекращение поставок не связано с проблемами качества препарата или вопросами его эффективности и безопасности.

«Компанией принято решение об отмене государственной регистрации и исключении из государственного реестра лекарственных средств для медицинского применения данного лекарственного препарата», ― гласит сообщение пресс-службы российского ведомства.

Спрей «Септолете-плюс» применяется для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта и глотки. Препарат оказывает анестезирующее и антисептическое воздействие, пишет газета «Известия».

Кроме того, с 1 апреля 2020 года в Россию больше не будет поставляться противоопухолевый препарат «Мюстофоран». Данное решение было принято в связи с производственными причинами, которые, как подчеркнули в компании-производителе, не имеют отношения к качеству и безопасности препарата.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что компания Takeda перестанет привозить в Россию лекарства «Амитриптилин Никомед», «Метронидазол Никомед», «Атенолол Никомед». Данные медикаменты входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, однако, как сообщал Росздравнадзор, сложившаяся ситуация не повлияет на обеспечение жителей РФ жизненно важными лекарствами.

Автор: Антон Зарубин
Источник: Известия
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