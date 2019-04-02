Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты провинций Латакия, Хама и Алеппо

Алеппо, 2 апреля. Боевики за сутки обстреляли ряд населенных пунктов в сирийских провинциях Латакия, Хама и Алеппо, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации, за минувшие сутки совершили обстрелы населенных пунктов Руйсети-Искандер, Джубб-эз-Зарур провинции Латакия, Луайбда провинции Хама, Алеппо провинции Алеппо.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, сирийские силы безопасности во время прочесывания южного региона Сирии обнаружили оружие и боеприпасы террористов. В ходе осмотра военным удалось изъять большое количество боеприпасов американского производства, самодельные ракеты, минометы, пусковые установки, пулеметы 10 различных размеров и типов, автоматические винтовки и гранаты.

Все это оружие было надежно спрятано боевиками перед освобождением провинции.