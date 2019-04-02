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Старейшины общин лагеря «Эр-Рукбан» выразили доверие России и Сирии

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Старейшины общин лагеря «Эр-Рукбан» выразили доверие России и Сирии

Дамаск, 2 апреля. Старейшины общин лагеря беженцев «Эр-Рукбан» заявили о доверии российской и сирийской сторонам по итогам второго координационного совещания, прошедшего в пункте пропуска Джлеб во вторник.

Старейшина Музяд аль-Абейд из провинции Хомс сообщил РИА Новости, что второе совещание показало, что старейшины «стали доверять российской и сирийской стороне». Он подчеркнул, что старейшины видят, что российская сторона действительно хочет помочь в организации вывода беженцев из лагеря.

Главы общин подтвердили в ходе переговоров, что военные США препятствуют выходу людей из лагеря, который находится в подконтрольной США зоне безопасности Ат-Танф. 

Старейшины также поблагодарили правительство Сирии за согласие максимально облегчить процедуру приема беженцев из «Эр-Рукбана». Манду рассказал, что детям, женщинам и старикам будет разрешено вернуться в свои дома немедленно после уточнения их личностей, национальности и урегулирования статуса. Мужчин сначала направят в ближайший центр для перемещенных лиц для урегулирования их статуса, проверка займет от 10 до 20 дней.

Старейшины общин лагеря «Эр-Рукбан» выразили доверие России и Сирии

Как сообщало Федеральное агентство новостей, второе координационное совещание было организовано российским Центром по примирению враждующих сторон в САР. Встречу вновь проигнорировали представители США, хотя «Эр-Рукбан» находится на территории, которую контролируют американские военные, а основные трудности, с которыми сталкиваются обитатели лагеря, были созданы именно американцами. 

В интервью ФАН доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев выразил мнение, что США невыгодна ликвидация «Эр-Рукбана», так как вслед за ней вскроется информация о преступлениях, которые ими были там совершены.

Автор: Олеся Волкова
Источник: РИА Новости
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