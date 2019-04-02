Старейшины общин лагеря «Эр-Рукбан» выразили доверие России и Сирии

Дамаск, 2 апреля. Старейшины общин лагеря беженцев «Эр-Рукбан» заявили о доверии российской и сирийской сторонам по итогам второго координационного совещания, прошедшего в пункте пропуска Джлеб во вторник.

Старейшина Музяд аль-Абейд из провинции Хомс сообщил РИА Новости, что второе совещание показало, что старейшины «стали доверять российской и сирийской стороне». Он подчеркнул, что старейшины видят, что российская сторона действительно хочет помочь в организации вывода беженцев из лагеря.

Главы общин подтвердили в ходе переговоров, что военные США препятствуют выходу людей из лагеря, который находится в подконтрольной США зоне безопасности Ат-Танф.

Старейшины также поблагодарили правительство Сирии за согласие максимально облегчить процедуру приема беженцев из «Эр-Рукбана». Манду рассказал, что детям, женщинам и старикам будет разрешено вернуться в свои дома немедленно после уточнения их личностей, национальности и урегулирования статуса. Мужчин сначала направят в ближайший центр для перемещенных лиц для урегулирования их статуса, проверка займет от 10 до 20 дней.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, второе координационное совещание было организовано российским Центром по примирению враждующих сторон в САР. Встречу вновь проигнорировали представители США, хотя «Эр-Рукбан» находится на территории, которую контролируют американские военные, а основные трудности, с которыми сталкиваются обитатели лагеря, были созданы именно американцами.

В интервью ФАН доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев выразил мнение, что США невыгодна ликвидация «Эр-Рукбана», так как вслед за ней вскроется информация о преступлениях, которые ими были там совершены.