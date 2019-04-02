Мэй попросила ЕС о новой отсрочке Brexit

Лондон, 2 апреля. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провела совещание с членами правительства, по итогам которого она заявила о необходимости отсрочки выхода королевства из состава Евросоюза. Британский премьер-министр подчеркнула, что наилучшим решением является выход с соглашением.

«Таким образом, нам понадобится дальнейшее продление срока действия 50-й статьи (Лиссабонского договора о выходе из ЕС. — Прим.ФАН), как можно более короткое», — приводит её слова RT.

Кроме того, Мэй обратилась к Джереми Корбину, главе находящейся сейчас в оппозиции Лейбористской партии, предложив ему провести переговоры и согласовать план, которого бы могли придерживаться обе стороны, чтобы выйти из ЕС с соглашением.

В конце прошлого месяца появилась информация, что члены кабинета министров Великобритании намерены добиться отставки премьера Терезы Мэй. Они планируют назначить временного лидера, который должен будет довести до конца дело выхода Великобритании из состава Евросоюза.

Среди возможных преемников Мэй называют министра по делам окружающей среды Майкла Гоува, главу внешнеполитического ведомства Британии Джереми Ханта и руководителя канцелярии правительства Дэвида Лидингтона.

Изначально Brexit был назначен на 29 марта текущего года, однако Мэй обратилась к Брюсселю с просьбой перенести дату выхода Великобритании из Европейского Союза.

Главы стран ЕС 21 марта определили два сценария для отсрочки Brexit, которую запрашивал Лондон: до 22 мая, если договор о выходе будет одобрен британским парламентом, или до 12 апреля, если этого не произойдет.