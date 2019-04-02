Путин поздравил хоровую капеллу имени Юрлова со 100-летием

Москва, 2 апреля. Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив Государственной академической хоровой капеллы России имени А. А. Юрлова со столетним юбилеем. Об этом говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.

«Достойно продолжая традиции беззаветного служения искусству, заложенные многими поколениями ваших предшественников, вы приобщаете слушателей к богатейшему наследию русской духовной, народной музыки, знакомите их с произведениями известных и незаслуженно забытых композиторов», — говорится в телеграмме.

Глава государства также добавил, что коллективу капеллы удается вести активную концертную деятельность, а также принимать участие в реализации общественных, просветительских и патриотических инициатив, направленных на популяризацию хорового искусства в России.

История капеллы началась с создания в 1918 году небольшого хорового ансамбля в подмосковном Щелкове. В 1919 году коллектив был реорганизован в Первый государственный хор. Именно с этого момента начинается официальная история капеллы. В 1942 году на базе хора была сформирована Республиканская русская хоровая капелла. В 1973 году капелле было присвоено имя Александра Александровича Юрлова, который возглавлял коллектив более 15 лет.