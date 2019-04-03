Александр Малькевич: «Президентом США может стать замужний гей». ФАН-ТВ

Трамп начал строить стену и пресек попытки Конгресса заморозить процесс

— Дональд Трамп президент США не так давно наложил свое первое вето на решение, которым Конгресс пытался остановить возведение стены на границе США и Мексики за счет средств министерства обороны США. Конгресс не смог преодолеть это вето, поэтому стройка продолжится. Трамп планирует в этом году построить минимум 250 километров стальных заграждений.

Это тревожный сигнал. Дело в том, что уже сейчас демократы заявляют, что как только они придут к власти, все эти стены будут разрушены. Представьте, вы американский налогоплательщик, вы отдали свои деньги, на них построили красивую стальную стенку, потрачены миллиарды долларов. Через какой-то срок приходит другой президент и разрушает стену, выделяя на это новые деньги из бюджета.

И еще по поводу мигрантов. Сейчас в Центральной Америке сформировалась очередная колонна и через Мексику двигается к Америке. Трампу это на руку, потому что угроза вторжения позволяет убедить в нужности стены. И тут Трамп говорит, что Сальвадор, Гондурас, Гватемала ежегодно получают от США 500 миллионов долларов и ничего за это американцам не делают. Поэтому глава США хочет перестать перечислять деньги этим странам.

Ну, конечно, щепотка любви к американским медиа. Fox News выпускает сюжет с заголовком «Трамп сокращает помощь трем мексиканским странам». Понимаете, да? Сальвадор, Гондурас, Гватемала, по мнению американских журналистов, это мексиканские страны! Потом, правда, спохватились, убрали, извинились.

Рейтинг Трампа растет

— Стена строится, а еще у Трампа было одно важное предвыборное обещание — покончить с системой медицинского страхования имени Барака Обамы. И все, новый генпрокурор сказал, что департамент юстиции считает все пункты этой реформы антиконституционными, поэтому через суд добьется ее отмены. Стена есть, страхование Обамы отменяем, и по последним опросам у Трампа уже 54% поддержки его переизбрания на второй срок.



У лидеров демократов проблемы, дед-фетишист Байден обвинен в сексуальном харассменте

— На эти выборы Джо Байден пойдет с прозвищем «Дед-фетишист», так о нем пишут в социальных сетях. Почему? Стоило ему только заикнуться, что он готов, как тут же выходит девушка Люси Флорес, которая в 2014 году проиграла выборы на пост вице-губернатора штата Невада, и рассказала страшную историю. В конце 2014-го она готовилась выступать на предвыборном митинге, стояла у сцены и почувствовала, как сзади ей на плечи легли руки Джо Байдена. Он наклонился, понюхал ее волосы и поцеловал в голову. Цитирую: «Я застыла, мой мозг не мог переварить, что происходит, я была смущена и потрясена». Четыре года она молчала, но перед выборами решила рассказать. Такие вот кандидаты.





В тройке лидеров гонки среди демократов молодой замужний мэр-гей

— И еще одна новость на фоне вот таких развратных дедов-фетишистов. На третье место среди демократов вырвался молодой кандидат метросексуал, миллениал, ветеран боевых действий, мэр небольшого городка Саут-Бенд — Пит Буттиджич. Молодой, прогрессивный парень и, кстати, все нормально с семейным положением — вышел замуж в прошлом году. Ветеран, боевой офицер, открытый, пассивный гей, но замужний. Это сразу поднимает его котировки в глазах американских избирателей демократической ориентации. Разве это мы раскалываем американское общество? Нет, они уже готовы. Я думаю, что скоро мы увидим и гея во главе Америки.



Трамп называет своих противников заморышами



— А пока что американцы выбирают Трампа, который режет правду-матку. Один из самых ярких его противников — Адам Шифф. Он возглавляет спецкомитет по разведке в палате представителей США. На одном из выступлений Трамп сказал: «Этот Шифф маленький заморыш». И следующий шаг — предвыборный штаб Трампа выпустил футболку с изображением этого Адама Шиффа. У него там красный клоунский нос, карандаш вместо шеи и подпись «маленький заморыш». Можно в принципе приобрести футболку и в ней ходить. Ну как можно не любить после этого Трампа? Человек простой, прямой, все что думает, то и говорит. Кстати, про Джо Байдена он и ранее высказывался, что у человека низкий IQ. Это все правда и это обсуждается на страницах американских СМИ.



Американские конгрессмены разоблачили тактику Путина. Русские СМИ и тролли взорвали Америку.

— Тот самый Адам Шифф провел парламентские слушания на тему «Тактика Путина. Использование Кремлем олигархов, денег и разведки в 2016 году и после». Там была просто песня. Пришел Майкл Макфол бывший посол США в России, человек тяжелый судьбы. Немного здесь поработал, но успехов не снискал, зато теперь пишет книги и много пишет в Твиттере. Он все рассказал: «Россия разработала свою систему влияния в мире. Это, прежде всего, российские СМИ и, конечно, фабрика троллей. Это невероятно, что они сделали, они всю Америку поставили на колени». Это тоже приятно, когда собираются американские парламентарии, получают зарплату и рассказывают друг другу о том, что они стоят на коленях и поставили их русские.



Американские спецслужбы беззащитны и ищут сотрудников в метро

— А все почему? Спецслужбы американские не справляются. Настолько, что они вынуждены размещать объявления и искать сотрудников в метро. Нашумевшая история о том, как ЦРУ в подземке Вашингтона повесила плакат о том, что им очень нужны сотрудники со знанием русского языка. Правда, в этой остроумной фразе, где половина была написана на русском, половина на английском, были грамматические ошибки. Но это как раз показывает, насколько велика потребность в качественных специалистах в американской системе.

В штате Юта больше не будут сажать за супружескую измену

— Штат Юта декриминализировал внебрачные связи. Губернатор подписал закон, отменена статья 1973 года. Раньше за супружескую измену грозили 6 месяцев тюрьмы и штраф в 1000 долларов. Теперь жители Юты могут вздохнуть спокойно. Причем два раза, потому что он заодно и второй закон подписал. Отменил наказание за содомию. Поэтому, знаете, Америка твердо стоит на демократическом пути.

У американских СМИ падают рейтинги из-за «Рашагейт». «С Россией или без нее Трамп паршивый президент», что рассказывают американские СМИ, когда им нечего писать

— Вся история о «Рашагейт», которая не подтвердилась, «неожиданно» оказалось, что Трамп не русский шпион. Это подтвердил спецпрокурор Роберт Мюллер. В связи с этим посыпались рейтинги у либеральных СМИ. Особенно, мой любимый канал MSNBC, за неделю потерял 500 тысяч зрителей, согласно замерам. Но американские журналисты такие, их поймали, они встали и отряхнулись. Маргарет Салливан из Washington Post ответила на нападки: «Журналистам нечего стыдиться, потому что за два года наша работа существенно усилила в американском обществе критические настроения по отношению к Трампу». Я, правда, думал, что работа журналиста в другом, но вот Маргарет так считает. И в этом же Washington Post добавляют: «С Россией или без нее Трамп все равно паршивый президент». То есть, сговора нет, искать, за что упрекать Дональда, уже надоело, поэтому можно просто написать, что он глупый и плохой.



Фейсбук продолжает блокировать россиян, а Цукерберг требует госрегулирование в интернете

— И об интернете. Тревожная новость для наших либералов, которые говорят о том, что в России закручивают гайки в интернете, а на Западе по-другому. Марк Цукерберг официально высказался за более активную роль правительства и за государственное регулирование в интернете. Он говорит, что с вредоносным контентом надо бороться. Нужны честные выборы, конфиденциальность, госрегулирование и стандарты. Кстати, Facebook прекрасно и без стандартов справляется, потому что в преддверии президентских выборов на Украине дважды заблокировали группу российского канала РЕН-ТВ, без объяснения причин.





Ежедневные пресс-конференции президента Мексики

— Ну и в финале такая добрая новость, связанная с медийкой. Мы привыкли к тому, что Владимир Владимирович Путин ставит рекорды по общению в режиме прямых линий, на пресс-конференциях с журналистами много часов, много вопросов. Но президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор устраивает ежедневные пресс-конференции, которые длятся по часу, по полтора и начинаются в семь утра. При чем на них яблоку негде упасть. Удобно для журналистов: в семь утра пришел, два часа побыл с президентом и дальше весь день практически свободен, можно бомбить новостную ленту, как душа пожелает.

