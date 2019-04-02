Небензя рассказал об условиях для дальнейшего ядерного разоружения

ООН, 2 апреля. Для дальнейших шагов в сфере ядерного разоружения в мире надо решить проблемы развертывания ПРО США и одностороннего санкционного давления в обход Совбеза ООН, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

По словам дипломата, необходимо последовательно формировать предпосылки, способствующие дальнейшему ядерному разоружению. В первую очередь, речь идет об оздоровлении стратегической ситуации в отдельных регионах и в мире в целом, что возможно при учете всего комплекса факторов, оказывающих воздействие на международную безопасность.

К таким факторам Небензя отнес, в частности, развертывание систем глобальной ПРО США, перспективу вывода ударных вооружений в космос и попытки ослабить оборонный потенциал других стран незаконными методами санкционного давления в обход СБ ООН.

Небензя подчеркнул, что без решения этих проблем нельзя будет «добиться состояния международной безопасности, благоприятного для дальнейших шагов по пути ядерного вооружения».

Ранее о необходимости предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве говорили в МИД РФ. В ведомстве рассказали, что в ходе заседания группы экспертов ООН, эксперт США заблокировал принятие итогового документа без объяснения причин.

В МИД РФ подчеркнули, что Вашингтон стремится к полному доминированию в космосе. Так, ранее Штаты приняли решение о развертывании ударных компонентов ПРО в околоземном пространстве к 2030 году. Действия США в МИД РФ назвали «деструктивным шагом».

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, передавал RT, что для Москвы предотвращение гонки вооружений в космосе остается внешнеполитическим приоритетом.