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Небензя рассказал об условиях для дальнейшего ядерного разоружения

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Небензя рассказал об условиях для дальнейшего ядерного разоружения

ООН, 2 апреля. Для дальнейших шагов в сфере ядерного разоружения в мире надо решить проблемы развертывания ПРО США и одностороннего санкционного давления в обход Совбеза ООН, заявил  постпред РФ при ООН Василий Небензя.

По словам дипломата, необходимо последовательно формировать предпосылки, способствующие дальнейшему ядерному разоружению. В первую очередь, речь идет об оздоровлении стратегической ситуации в отдельных регионах и в мире в целом, что возможно при учете всего комплекса факторов, оказывающих воздействие на международную безопасность.

К таким факторам Небензя отнес, в частности, развертывание систем глобальной ПРО США, перспективу вывода ударных вооружений в космос и попытки ослабить оборонный потенциал других стран незаконными методами санкционного давления в обход СБ ООН.

Небензя подчеркнул, что без решения этих проблем нельзя будет «добиться состояния международной безопасности, благоприятного для дальнейших шагов по пути ядерного вооружения».

Небензя рассказал об условиях для дальнейшего ядерного разоружения

Ранее о необходимости предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве говорили в МИД РФ. В ведомстве рассказали, что в ходе заседания группы экспертов ООН,  эксперт США заблокировал принятие итогового документа без объяснения причин.

В МИД РФ подчеркнули, что Вашингтон стремится к полному доминированию в космосе. Так, ранее Штаты приняли решение о развертывании ударных компонентов ПРО в околоземном пространстве к 2030 году. Действия США в МИД РФ назвали «деструктивным шагом».

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, передавал RT, что для Москвы предотвращение гонки вооружений в космосе остается внешнеполитическим приоритетом. 

Автор: Олеся Волкова
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